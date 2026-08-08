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Jordan 大童（女孩）圆领上衣 - 泡沫粉

Jordan

大童（女孩）圆领上衣

¥429

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Jordan 大童（女孩）圆领上衣柔软舒适，是一款轻松休闲的基础单品。轻盈起绒面料，令你在活动中保持温暖舒适。


  • 显示颜色： 泡沫粉
  • 款式： DD2473-663

Jordan

¥429

出色温暖

Jordan 大童（女孩）圆领上衣柔软舒适，是一款轻松休闲的基础单品。轻盈起绒面料，令你在活动中保持温暖舒适。

其他细节

  • 内里采用轻盈起绒面料，柔软多绒
  • 出众衣袖设计，营造休闲自在的穿着体验
  • 衣领搭配罗纹面料，可随身体动作自如伸展

产品细节

  • 口袋设计
  • 82% 棉/18% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 泡沫粉
  • 款式： DD2473-663

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