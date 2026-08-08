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Jordan
大童（男孩）外套
¥1,699
售罄：
此配色当前无货
穿上 Jordan 大童（男孩）外套，畅享非凡舒适感受。轻盈表层结合保暖填充物，搭配背面起绒拼接里料，有效锁住热量。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DO3633-010
Jordan
¥1,699
保暖出众
穿上 Jordan 大童（男孩）外套，畅享非凡舒适感受。轻盈表层结合保暖填充物，搭配背面起绒拼接里料，有效锁住热量。
其他细节
- 梭织面料，轻盈柔滑
- 大身和衣袖采用鸭绒填充，轻盈保暖
- 背面结合起绒拼接里料，营造柔软舒适的穿着体验
- 内层袖口采用弹性设计，帮助保持温暖
产品细节
- 可拆卸风帽
- 面布/里布/帽里填充物：100% 聚酯纤维。大身/袖填充物：80% 鸭绒。
- 手洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： DO3633-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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