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Jordan 大童（男孩）外套 - 黑

Jordan

大童（男孩）外套

¥1,699

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穿上 Jordan 大童（男孩）外套，畅享非凡舒适感受。轻盈表层结合保暖填充物，搭配背面起绒拼接里料，有效锁住热量。


  • 显示颜色：
  • 款式： DO3633-010

Jordan

¥1,699

保暖出众

穿上 Jordan 大童（男孩）外套，畅享非凡舒适感受。轻盈表层结合保暖填充物，搭配背面起绒拼接里料，有效锁住热量。

其他细节

  • 梭织面料，轻盈柔滑
  • 大身和衣袖采用鸭绒填充，轻盈保暖
  • 背面结合起绒拼接里料，营造柔软舒适的穿着体验
  • 内层袖口采用弹性设计，帮助保持温暖

产品细节

  • 可拆卸风帽
  • 面布/里布/帽里填充物：100% 聚酯纤维。大身/袖填充物：80% 鸭绒。
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DO3633-010

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