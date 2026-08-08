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Jordan
大童（男孩）套头连帽衫
¥469
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Jordan 大童（男孩）套头连帽衫令孩子尽享舒适感受。柔软法式毛圈面料结合出众版型，营造非凡舒适感受。
- 显示颜色： 大学金
- 款式： DJ3933-739
Jordan
¥469
别致设计，舒适非凡
Jordan 大童（男孩）套头连帽衫令孩子尽享舒适感受。柔软法式毛圈面料结合出众版型，营造非凡舒适感受。
其他细节
- 法式毛圈面料外层柔软顺滑，纹理内层触感柔软
- 罗纹袖口设计，有效稳固衣身
产品细节
- 出众版型，休闲舒适
- 面布：65% 棉/35%聚酯纤维。帽里：100% 棉。
- 可机洗
- 显示颜色： 大学金
- 款式： DJ3933-739
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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