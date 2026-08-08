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Jordan
大童（男孩）工装长裤
¥499
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此配色当前无货
Jordan 大童（男孩）工装长裤采用匠心设计，不论球场奔跑还是居家玩乐，皆可演绎出众风采。这款长裤易于穿脱，柔软轻盈。采用弹性腰部和口袋设计，营造非凡舒适感受。
- 显示颜色： 卡其
- 款式： DJ3258-247
Jordan
¥499
舒适非凡
Jordan 大童（男孩）工装长裤采用匠心设计，不论球场奔跑还是居家玩乐，皆可演绎出众风采。这款长裤易于穿脱，柔软轻盈。采用弹性腰部和口袋设计，营造非凡舒适感受。
其他细节
- 梭织面料设计，质地轻盈，顺滑耐穿
- 弹性腰部可自如伸展，营造舒适贴合感
- 弹性裤管口设计，有效稳固裤身
产品细节
- 面布：棉/锦纶/氨纶。口袋手背面布：锦纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 卡其
- 款式： DJ3258-247
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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