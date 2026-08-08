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Jordan
大童（女孩）长裤
¥399
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此配色当前无货
穿上 Jordan 大童（女孩）长裤，无论是运动场畅跑还是居家玩乐，皆可悦享舒适体验。 此款单品易于穿脱，内外皆具有柔软质感。 采用弹性腰部和口袋设计，营造非凡舒适感受。
- 显示颜色： 月亮灰
- 款式： DV9507-001
Jordan
¥399
匠心设计，舒适非凡
穿上 Jordan 大童（女孩）长裤，无论是运动场畅跑还是居家玩乐，皆可悦享舒适体验。 此款单品易于穿脱，内外皆具有柔软质感。 采用弹性腰部和口袋设计，营造非凡舒适感受。
其他细节
- 采用法式毛圈面料，外层柔软顺滑，内层具有纹理，触感轻柔
- 罗纹裤管口设计，有效稳固裤身
产品细节
- 口袋设计
- 65% 棉/35% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 月亮灰
- 款式： DV9507-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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