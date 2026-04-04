Jordan 大童 90 年代吊饰风T恤饰有复古趣味图案。采用针织棉料，巧搭罗纹圆领，缔造自在无拘的穿着体验；落肩设计，塑就休闲外观。可与其他 Jordan 下装搭配穿着，呈现风格统一的造型；亦可搭配喜爱的牛仔裤，打造时尚休闲外观。

Jordan 大童 90 年代吊饰风T恤饰有复古趣味图案。采用针织棉料，巧搭罗纹圆领，缔造自在无拘的穿着体验；落肩设计，塑就休闲外观。可与其他 Jordan 下装搭配穿着，呈现风格统一的造型；亦可搭配喜爱的牛仔裤，打造时尚休闲外观。

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