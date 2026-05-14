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Jordan 大童 90 年代钥匙扣风短袖T恤 - 白色

Jordan

大童 90 年代钥匙扣风短袖T恤

12% 折让
白色
奶白 II

Jordan 大童 90 年代钥匙扣风短袖T恤饰有复古趣味图案。采用针织棉料，巧搭罗纹圆领，缔造自在无拘的穿着体验；落肩设计，塑就休闲外观。可与其他 Jordan 下装搭配穿着，呈现风格统一的造型；亦可搭配喜爱的牛仔裤，打造时尚休闲外观。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IW1404-100

Jordan

12% 折让

Jordan 大童 90 年代钥匙扣风短袖T恤饰有复古趣味图案。采用针织棉料，巧搭罗纹圆领，缔造自在无拘的穿着体验；落肩设计，塑就休闲外观。可与其他 Jordan 下装搭配穿着，呈现风格统一的造型；亦可搭配喜爱的牛仔裤，打造时尚休闲外观。

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IW1404-100

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