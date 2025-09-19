Jordan
女子梭织宽松版型短袖上衣
售罄：
此配色当前无货
经典版型，混搭新意。Jordan 女子梭织短袖上衣采用加大侧边开衩设计，饰有刺绣 Jumpman 标志，焕新升级传统纽扣设计，大胆演绎经典基本款。
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： FN5767-045
其他细节
- 纽扣开襟设计，方便自行调整造型
- 轻盈面料，帮助保持舒适
产品细节
- 96% 聚酯纤维/4% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
