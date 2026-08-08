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Jordan 婴童全长拉链开襟连体衣 - 碳素灰

Jordan

婴童全长拉链开襟连体衣

¥369

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Jordan 婴童全长拉链开襟连体衣选用法式毛圈面料制成，搭配经典配色，柔软亲肤，为篮球小将打造舒适的穿着体验。


  • 显示颜色： 碳素灰
  • 款式： DB6950-091

Jordan

¥369

非凡舒适

Jordan 婴童全长拉链开襟连体衣选用法式毛圈面料制成，搭配经典配色，柔软亲肤，为篮球小将打造舒适的穿着体验。

其他细节

  • 法式毛圈面料，表面顺滑，内层为柔软毛圈
  • 罗纹袖口和裤脚，有助保持身体舒适
  • 全长拉链开襟设计，便于穿脱

产品细节

  • 80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 碳素灰
  • 款式： DB6950-091

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