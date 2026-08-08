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Jordan
婴童全长拉链开襟连体衣
¥369
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此配色当前无货
Jordan 婴童全长拉链开襟连体衣选用法式毛圈面料制成，搭配经典配色，柔软亲肤，为篮球小将打造舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 碳素灰
- 款式： DB6950-091
Jordan
¥369
非凡舒适
Jordan 婴童全长拉链开襟连体衣选用法式毛圈面料制成，搭配经典配色，柔软亲肤，为篮球小将打造舒适的穿着体验。
其他细节
- 法式毛圈面料，表面顺滑，内层为柔软毛圈
- 罗纹袖口和裤脚，有助保持身体舒适
- 全长拉链开襟设计，便于穿脱
产品细节
- 80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 碳素灰
- 款式： DB6950-091
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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