 
第 1 张图片，共 2 张图片
Jordan 婴童渔夫运动帽 - 白色

Jordan

婴童渔夫运动帽

¥199

售罄：

此配色当前无货

戴上 Jordan 婴童渔夫运动帽，让小宝贝畅享乐趣。帽檐可有效阻挡阳光，在户外提供出众包覆效果。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DR8032-100

Jordan

¥199

简约风格，出众包覆

戴上 Jordan 婴童渔夫运动帽，让小宝贝畅享乐趣。帽檐可有效阻挡阳光，在户外提供出众包覆效果。

其他细节

  • 宽版帽檐，出众遮阳
  • 透气孔眼和内置汗带，令头部保持凉爽舒适
  • 下巴固定带搭配魔术贴粘扣设计，缔造稳固贴合体验

产品细节

  • 头围：54 厘米
  • 面料：100% 聚酯纤维。里料：100% 棉。
  • 手洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DR8032-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。