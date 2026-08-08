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Jordan
婴童渔夫运动帽
¥199
售罄：
此配色当前无货
戴上 Jordan 婴童渔夫运动帽，让小宝贝畅享乐趣。帽檐可有效阻挡阳光，在户外提供出众包覆效果。
- 显示颜色： 白色
- 款式： DR8032-100
Jordan
¥199
简约风格，出众包覆
戴上 Jordan 婴童渔夫运动帽，让小宝贝畅享乐趣。帽檐可有效阻挡阳光，在户外提供出众包覆效果。
其他细节
- 宽版帽檐，出众遮阳
- 透气孔眼和内置汗带，令头部保持凉爽舒适
- 下巴固定带搭配魔术贴粘扣设计，缔造稳固贴合体验
产品细节
- 头围：54 厘米
- 面料：100% 聚酯纤维。里料：100% 棉。
- 手洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： DR8032-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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