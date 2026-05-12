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Jordan
婴童运动短袜（3 双）
¥99
Jordan 婴童运动短袜（3 双）柔软且富有弹性，采用棉混纺面料制成，可与小宝贝的 Jordan 运动鞋理想搭配，搭配罗纹足弓支撑板带，同时提供出众支撑力，让小宝贝在玩耍时倍感舒适。
- 显示颜色： 健身红/黑/白色
- 款式： IR8448-687
Jordan
¥99
Jordan 婴童运动短袜（3 双）柔软且富有弹性，采用棉混纺面料制成，可与小宝贝的 Jordan 运动鞋理想搭配，搭配罗纹足弓支撑板带，同时提供出众支撑力，让小宝贝在玩耍时倍感舒适。
产品细节
- 内含 3 双袜子
- 成分：袜底：棉/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 健身红/黑/白色
- 款式： IR8448-687
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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