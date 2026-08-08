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Jordan 婴童连体衣、头带和学步袜套装 - 黑

Jordan

婴童连体衣、头带和学步袜套装

¥269

售罄：

此配色当前无货

Jordan 婴童套装中的连体衣以球衣为灵感源泉，采用无袖设计，专为未来的篮球小将打造。透气网眼布棉料，轻柔呵护宝贝肌肤；肩部和底部设有按扣，方便穿脱或更换。头带的设计灵感源于汗带，采用毛圈布面料，搭配魔术贴粘扣，塑就舒适贴合感，外加配套学步袜，打造和谐统一的运动风造型。


  • 显示颜色：
  • 款式： FQ0723-010

Jordan

¥269

Jordan 婴童套装中的连体衣以球衣为灵感源泉，采用无袖设计，专为未来的篮球小将打造。透气网眼布棉料，轻柔呵护宝贝肌肤；肩部和底部设有按扣，方便穿脱或更换。头带的设计灵感源于汗带，采用毛圈布面料，搭配魔术贴粘扣，塑就舒适贴合感，外加配套学步袜，打造和谐统一的运动风造型。

其他细节

  • 连体衣的左侧肩部和底部设有按扣，便于穿脱或更换
  • 头带搭配魔术贴粘扣，塑就舒适贴合感
  • 配套学步袜，帮助小脚保持舒适

产品细节

  • 连体衣：100% 棉。头带：81% 棉/18% 聚酯纤维/1% 氨纶。学步袜：棉/聚酯纤维/氨纶。
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FQ0723-010

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