Jordan 婴童套装中的连体衣以球衣为灵感源泉，采用无袖设计，专为未来的篮球小将打造。透气网眼布棉料，轻柔呵护宝贝肌肤；肩部和底部设有按扣，方便穿脱或更换。头带的设计灵感源于汗带，采用毛圈布面料，搭配魔术贴粘扣，塑就舒适贴合感，外加配套学步袜，打造和谐统一的运动风造型。

Jordan 婴童套装中的连体衣以球衣为灵感源泉，采用无袖设计，专为未来的篮球小将打造。透气网眼布棉料，轻柔呵护宝贝肌肤；肩部和底部设有按扣，方便穿脱或更换。头带的设计灵感源于汗带，采用毛圈布面料，搭配魔术贴粘扣，塑就舒适贴合感，外加配套学步袜，打造和谐统一的运动风造型。

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