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Jordan
婴童连体衣、头带和学步袜套装
¥269
售罄：
此配色当前无货
Jordan 婴童套装中的连体衣以球衣为灵感源泉，采用无袖设计，专为未来的篮球小将打造。透气网眼布棉料，轻柔呵护宝贝肌肤；肩部和底部设有按扣，方便穿脱或更换。头带的设计灵感源于汗带，采用毛圈布面料，搭配魔术贴粘扣，塑就舒适贴合感，外加配套学步袜，打造和谐统一的运动风造型。
- 显示颜色： 黑
- 款式： FQ0723-010
Jordan
¥269
Jordan 婴童套装中的连体衣以球衣为灵感源泉，采用无袖设计，专为未来的篮球小将打造。透气网眼布棉料，轻柔呵护宝贝肌肤；肩部和底部设有按扣，方便穿脱或更换。头带的设计灵感源于汗带，采用毛圈布面料，搭配魔术贴粘扣，塑就舒适贴合感，外加配套学步袜，打造和谐统一的运动风造型。
其他细节
- 连体衣的左侧肩部和底部设有按扣，便于穿脱或更换
- 头带搭配魔术贴粘扣，塑就舒适贴合感
- 配套学步袜，帮助小脚保持舒适
产品细节
- 连体衣：100% 棉。头带：81% 棉/18% 聚酯纤维/1% 氨纶。学步袜：棉/聚酯纤维/氨纶。
- 手洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： FQ0723-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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