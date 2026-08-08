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Jordan 婴童连体衣、针织帽、毯子和学步袜套装 - 白色

Jordan

婴童连体衣、针织帽、毯子和学步袜套装

¥399

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Jordan 婴童套装包含一件短袖连体衣、一顶翻折帽和一双学步袜，赋予小宝贝非凡舒适感受。随附一条柔软棉料毯子，营造舒适体验。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DV5307-100

Jordan

¥399

舒适感受，贴心呵护

Jordan 婴童套装包含一件短袖连体衣、一顶翻折帽和一双学步袜，赋予小宝贝非凡舒适感受。随附一条柔软棉料毯子，营造舒适体验。

其他细节

  • 连体衣、帽子和毯子均采用柔软棉料，温柔亲肤
  • 连体衣采用叠肩样式和底部按扣扣合设计，方便穿脱

产品细节

  • 0-6 尺码：连体衣：66/40 头围：35 厘米 袜底长：7 厘米 毯子：72厘米 x 72 厘米
  • 连体衣/帽子/毯子：100% 棉。学步袜：棉/聚酯纤维/氨纶。
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： DV5307-100

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