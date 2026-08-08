第 1 张图片，共 3 张图片
Jordan
婴童连体衣、针织帽、毯子和学步袜套装
¥399
售罄：
此配色当前无货
Jordan 婴童套装包含一件短袖连体衣、一顶翻折帽和一双学步袜，赋予小宝贝非凡舒适感受。随附一条柔软棉料毯子，营造舒适体验。
- 显示颜色： 白色
- 款式： DV5307-100
Jordan
¥399
舒适感受，贴心呵护
Jordan 婴童套装包含一件短袖连体衣、一顶翻折帽和一双学步袜，赋予小宝贝非凡舒适感受。随附一条柔软棉料毯子，营造舒适体验。
其他细节
- 连体衣、帽子和毯子均采用柔软棉料，温柔亲肤
- 连体衣采用叠肩样式和底部按扣扣合设计，方便穿脱
产品细节
- 0-6 尺码：连体衣：66/40 头围：35 厘米 袜底长：7 厘米 毯子：72厘米 x 72 厘米
- 连体衣/帽子/毯子：100% 棉。学步袜：棉/聚酯纤维/氨纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： DV5307-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。