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Jordan 婴童连体衣、针织帽和学步袜套装 - 黑

Jordan

婴童连体衣、针织帽和学步袜套装

¥269

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此配色当前无货

Jordan 婴童套装包含一件棉质连体衣、一顶针织帽和一双配套学步袜，打造柔软亲肤的基本装备。连体衣采用叠肩样式搭配底部按扣设计，方便穿脱。


  • 显示颜色：
  • 款式： FB9302-010

Jordan

¥269

从头至脚，舒适非凡

Jordan 婴童套装包含一件棉质连体衣、一顶针织帽和一双配套学步袜，打造柔软亲肤的基本装备。连体衣采用叠肩样式搭配底部按扣设计，方便穿脱。

其他细节

  • 连体衣和针织帽采用柔软棉料，温柔亲肤
  • 连体衣底部采用按扣设计，便于穿脱
  • 弹性学步袜，塑就舒适包覆感

产品细节

  • 针织帽和学步袜皆绣有 Jumpman 标志
  • 0-6 尺码：爬服：66/40 头围：35 厘米袜底长：7 厘米6-12 尺码：爬服：73/48 头围：38 厘米袜底长：8 厘米
  • 连体衣/帽子：100% 棉。袜底：棉/聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FB9302-010

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