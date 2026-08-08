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Jordan
婴童连体衣、针织帽和学步袜套装
¥269
售罄：
此配色当前无货
Jordan 婴童套装包含一件棉质连体衣、一顶针织帽和一双配套学步袜，打造柔软亲肤的基本装备。连体衣采用叠肩样式搭配底部按扣设计，方便穿脱。
- 显示颜色： 黑
- 款式： FB9302-010
Jordan
¥269
从头至脚，舒适非凡
Jordan 婴童套装包含一件棉质连体衣、一顶针织帽和一双配套学步袜，打造柔软亲肤的基本装备。连体衣采用叠肩样式搭配底部按扣设计，方便穿脱。
其他细节
- 连体衣和针织帽采用柔软棉料，温柔亲肤
- 连体衣底部采用按扣设计，便于穿脱
- 弹性学步袜，塑就舒适包覆感
产品细节
- 针织帽和学步袜皆绣有 Jumpman 标志
- 0-6 尺码：爬服：66/40 头围：35 厘米袜底长：7 厘米6-12 尺码：爬服：73/48 头围：38 厘米袜底长：8 厘米
- 连体衣/帽子：100% 棉。袜底：棉/聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： FB9302-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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