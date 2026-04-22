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Jordan 婴童速干球衣和短裤套装 - 白色

Jordan

婴童速干球衣和短裤套装

¥399
白色
球果橙

Jordan 婴童速干球衣和短裤套装采用透气网眼布面料和篮球队服风格设计，是为小小球员打造畅玩穿搭的轻松之选。球衣提供充裕活动空间，搭配圆领设计，方便轻松穿脱；配套短裤采用经典版型，搭配弹性腰部设计，缔造舒适贴合感。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IW2047-100

Jordan

¥399

Jordan 婴童速干球衣和短裤套装采用透气网眼布面料和篮球队服风格设计，是为小小球员打造畅玩穿搭的轻松之选。球衣提供充裕活动空间，搭配圆领设计，方便轻松穿脱；配套短裤采用经典版型，搭配弹性腰部设计，缔造舒适贴合感。

产品细节

  • 球衣/短裤：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IW2047-100

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