Jordan 婴童速干球衣和短裤套装采用透气网眼布面料和篮球队服风格设计，是为小小球员打造畅玩穿搭的轻松之选。球衣提供充裕活动空间，搭配圆领设计，方便轻松穿脱；配套短裤采用经典版型，搭配弹性腰部设计，缔造舒适贴合感。

Jordan 婴童速干球衣和短裤套装采用透气网眼布面料和篮球队服风格设计，是为小小球员打造畅玩穿搭的轻松之选。球衣提供充裕活动空间，搭配圆领设计，方便轻松穿脱；配套短裤采用经典版型，搭配弹性腰部设计，缔造舒适贴合感。

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