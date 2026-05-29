穿上这款紧身版型的 Jordan 巴西队女子短袖印花T恤，为巴西队喝彩；经典配色领口与袖口，旨在致敬球队传承，彰显其在世界足球舞台上的全球影响力。

穿上这款紧身版型的 Jordan 巴西队女子短袖印花T恤，为巴西队喝彩；经典配色领口与袖口，旨在致敬球队传承，彰显其在世界足球舞台上的全球影响力。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。