 
Jordan 幼童三防羽绒夹克 - 黑

Jordan

幼童三防羽绒夹克

¥1,099
黑
暗紫
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Jordan 幼童三防羽绒夹克采用耐穿面料，填充柔软鸭绒，舒适保暖，尽展瞩目风采。全长拉链开襟设计结合半长按扣魔术贴挡风片，提升包覆效果；袖口和下摆采用弹性设计，塑就稳固贴合的舒适感受；拒水梭织面料结合风帽设计，帮助孩子在小雨天气保持干爽，专注趣玩。


  • 显示颜色：
  • 款式： IR0017-010

产品细节

  • 面布/里布/帽子填充物：100% 聚酯纤维。大身/袖子填充物：鸭绒。绒子含量：90%
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IR0017-010

