Jordan 幼童棒球球衣采用网眼布面料，灵感源自迈克尔·乔丹先后效力于伯明翰男爵队和芝加哥白袜队的棒球时光，助力孩子轰出一记全垒打。正面按扣设计，便于轻松叠搭，实现多种造型方式，如掖入下装，彰显经典棒球服风范，或自然下垂，打造休闲外观。可搭配不同 Jordan 裤装，打造风格统一的运动造型，或搭配牛仔裤，彰显街头型潮。

Jordan 幼童棒球球衣采用网眼布面料，灵感源自迈克尔·乔丹先后效力于伯明翰男爵队和芝加哥白袜队的棒球时光，助力孩子轰出一记全垒打。正面按扣设计，便于轻松叠搭，实现多种造型方式，如掖入下装，彰显经典棒球服风范，或自然下垂，打造休闲外观。可搭配不同 Jordan 裤装，打造风格统一的运动造型，或搭配牛仔裤，彰显街头型潮。

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