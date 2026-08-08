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Jordan 幼童棒球球衣 - 健身红

Jordan

幼童棒球球衣

¥329

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Jordan 幼童棒球球衣采用网眼布面料，灵感源自迈克尔·乔丹先后效力于伯明翰男爵队和芝加哥白袜队的棒球时光，助力孩子轰出一记全垒打。正面按扣设计，便于轻松叠搭，实现多种造型方式，如掖入下装，彰显经典棒球服风范，或自然下垂，打造休闲外观。可搭配不同 Jordan 裤装，打造风格统一的运动造型，或搭配牛仔裤，彰显街头型潮。


  • 显示颜色： 健身红
  • 款式： FQ0568-687

Jordan

¥329

Jordan 幼童棒球球衣采用网眼布面料，灵感源自迈克尔·乔丹先后效力于伯明翰男爵队和芝加哥白袜队的棒球时光，助力孩子轰出一记全垒打。正面按扣设计，便于轻松叠搭，实现多种造型方式，如掖入下装，彰显经典棒球服风范，或自然下垂，打造休闲外观。可搭配不同 Jordan 裤装，打造风格统一的运动造型，或搭配牛仔裤，彰显街头型潮。

其他细节

正面按扣设计，便于穿脱和叠搭

产品细节

  • 面布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 健身红
  • 款式： FQ0568-687

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