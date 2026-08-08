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Jordan
幼童长裤
¥399
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此配色当前无货
Jordan 幼童长裤采用匠心设计，不论是球场驰骋还是居家休闲，皆可悦享舒适体验。此款单品易于穿脱，内外皆具有柔软质感。采用弹性腰部和口袋设计，营造非凡舒适感受。
- 显示颜色： 藤黄
- 款式： DQ8751-206
Jordan
¥399
匠心设计，舒适非凡
Jordan 幼童长裤采用匠心设计，不论是球场驰骋还是居家休闲，皆可悦享舒适体验。此款单品易于穿脱，内外皆具有柔软质感。采用弹性腰部和口袋设计，营造非凡舒适感受。
其他细节
- 内里采用加绒面料，柔软舒适
- 弹性腰部可自如伸展，为小宝贝营造舒适贴合的穿着体验
- 弹性裤管口，有助稳固贴合
产品细节
- 口袋设计
- 65% 棉/35%聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 藤黄
- 款式： DQ8751-206
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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