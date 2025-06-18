 

Jordan

幼童T恤和褶裥裤裙套装

¥349¥42918% 折让

Jordan 幼童T恤和褶裥裤裙套装彰显篮球风范，同时融蕴趣味格调。T恤采用棉与聚酯纤维混纺针织面料，结合休闲剪裁和蝙蝠袖设计。法式毛圈裤裙的下部采用褶裥设计，结合舒适弹性腰部与内置短裤，包覆出众，令孩子自如畅玩。


  • 显示颜色： 健身红
  • 款式： II3743-687

Jordan

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Jordan 幼童T恤和褶裥裤裙套装彰显篮球风范，同时融蕴趣味格调。T恤采用棉与聚酯纤维混纺针织面料，结合休闲剪裁和蝙蝠袖设计。法式毛圈裤裙的下部采用褶裥设计，结合舒适弹性腰部与内置短裤，包覆出众，令孩子自如畅玩。

其他细节

两件单品均可与孩子衣橱里的其他单品混搭

产品细节

  • T恤/裤裙：面布：60% 棉/40% 聚酯纤维。内衬裤：56% 棉/38% 聚酯纤维/6% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 健身红
  • 款式： II3743-687

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