Jordan 打孔双肩包采用打孔合成革制成，经久耐用，并饰有刺绣轮廓标志，是提升日常收纳格调的理想选择。双拉链主袋内设拉链口袋，背面拉链隔层内设笔记本电脑保护套，缔造有序收纳空间；顶部设有拉链小口袋，可安全收纳小物件，方便随时取用。

Jordan 打孔双肩包采用打孔合成革制成，经久耐用，并饰有刺绣轮廓标志，是提升日常收纳格调的理想选择。双拉链主袋内设拉链口袋，背面拉链隔层内设笔记本电脑保护套，缔造有序收纳空间；顶部设有拉链小口袋，可安全收纳小物件，方便随时取用。

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