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Jordan
打孔行李包
¥999
Jordan 打孔行李包采用合成革制成，经久耐用，并饰有刺绣轮廓标志，让你像球员一样携带物品，同时提升整体造型感。主袋容量充足，可轻松装下你的健身装备、日常随身物品或短途过夜行李；内部口袋方便收纳小件物品，随取随用；可拆卸可调节肩带设计，多种背法随心切换。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IR8410-010
Jordan
¥999
Jordan 打孔行李包采用合成革制成，经久耐用，并饰有刺绣轮廓标志，让你像球员一样携带物品，同时提升整体造型感。主袋容量充足，可轻松装下你的健身装备、日常随身物品或短途过夜行李；内部口袋方便收纳小件物品，随取随用；可拆卸可调节肩带设计，多种背法随心切换。
产品细节
- 尺寸：470 长 x 203 宽 x 267 高（毫米）
- 面料：合成革。里料：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IR8410-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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