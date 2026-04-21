Jordan 打孔行李包采用合成革制成，经久耐用，并饰有刺绣轮廓标志，让你像球员一样携带物品，同时提升整体造型感。主袋容量充足，可轻松装下你的健身装备、日常随身物品或短途过夜行李；内部口袋方便收纳小件物品，随取随用；可拆卸可调节肩带设计，多种背法随心切换。

显示颜色： 黑

款式： IR8410-010