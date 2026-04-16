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Jordan 新年系列大童针织长裤 - 黑

Jordan 新年系列

大童针织长裤

15% 折让

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Jordan 新年系列大童针织长裤采用棉混纺针织面料，结合经典长裤版型，并饰有金属色图案，伴你舒适迎新年。弹性腰部搭配实用抽绳，舒适贴合；口袋设计，便于存放外出时想要随身携带的小物件。可搭配其他 Jordan 新年系列上衣，打造风格协调的造型，适合节日期间及平日穿着。


  • 显示颜色：
  • 款式： IR8008-010

Jordan 新年系列

15% 折让

Jordan 新年系列大童针织长裤采用棉混纺针织面料，结合经典长裤版型，并饰有金属色图案，伴你舒适迎新年。弹性腰部搭配实用抽绳，舒适贴合；口袋设计，便于存放外出时想要随身携带的小物件。可搭配其他 Jordan 新年系列上衣，打造风格协调的造型，适合节日期间及平日穿着。

产品细节

  • 面布：46% 聚酯纤维/27% 粘纤/27% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IR8008-010

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