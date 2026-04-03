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Jordan 新年系列
女子长袖针织上衣
25% 折让
Jordan 新年系列女子长袖针织上衣柔软舒适，富有弹性，助你为节日庆祝做好准备。采用紧身版型，打造休闲自信造型，适合日常穿着。可搭配 Jordan 新年系列裤装，打造风格统一的造型，喜迎马年新春。
- 显示颜色： 浅巧克力色
- 款式： IQ3964-216
Jordan 新年系列
25% 折让
Jordan 新年系列女子长袖针织上衣柔软舒适，富有弹性，助你为节日庆祝做好准备。采用紧身版型，打造休闲自信造型，适合日常穿着。可搭配 Jordan 新年系列裤装，打造风格统一的造型，喜迎马年新春。
产品细节
- 61% 聚酯纤维/30% 棉/9% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 浅巧克力色
- 款式： IQ3964-216
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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