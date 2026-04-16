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Jordan 新年系列
婴童连体衣（3 件）
10% 折让
Jordan 新年系列婴童连体衣（3 件）是打底基本装备套装，包含三件连体衣，采用柔软针织面料，饰有节日风格图案，并采用叠肩和底部按扣扣合设计，方便你为小小球员更换和穿脱衣物。
- 显示颜色： 暗队红
- 款式： IR7974-644
Jordan 新年系列
10% 折让
Jordan 新年系列婴童连体衣（3 件）是打底基本装备套装，包含三件连体衣，采用柔软针织面料，饰有节日风格图案，并采用叠肩和底部按扣扣合设计，方便你为小小球员更换和穿脱衣物。
产品细节
- 60% 棉/40% 聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 暗队红
- 款式： IR7974-644
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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