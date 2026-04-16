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Jordan 新年系列婴童连体衣（3 件） - 暗队红

Jordan 新年系列

婴童连体衣（3 件）

10% 折让

Jordan 新年系列婴童连体衣（3 件）是打底基本装备套装，包含三件连体衣，采用柔软针织面料，饰有节日风格图案，并采用叠肩和底部按扣扣合设计，方便你为小小球员更换和穿脱衣物。


  • 显示颜色： 暗队红
  • 款式： IR7974-644

Jordan 新年系列

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Jordan 新年系列婴童连体衣（3 件）是打底基本装备套装，包含三件连体衣，采用柔软针织面料，饰有节日风格图案，并采用叠肩和底部按扣扣合设计，方便你为小小球员更换和穿脱衣物。

产品细节

  • 60% 棉/40% 聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 暗队红
  • 款式： IR7974-644

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