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Jordan
机能风挂绳包
¥349
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此配色当前无货
Jordan 机能风挂绳包采用耐用材质和可拆卸钩扣，可舒适佩戴，快速脱卸设计方便悬系其他物品。拉链口袋方便存取基本物品；挂绳采用分离式插扣设计，便于快速取下。
- 显示颜色： 淡褐色/沙漠黄/黑
- 款式： DV4208-201
Jordan
¥349
Jordan 机能风挂绳包采用耐用材质和可拆卸钩扣，可舒适佩戴，快速脱卸设计方便悬系其他物品。拉链口袋方便存取基本物品；挂绳采用分离式插扣设计，便于快速取下。
其他细节
- 可调式固定带，提供多种穿搭选择
- 底部钩扣可快速收放，采用优质材料制成，经久耐用
产品细节
- 主体：聚酯纤维/锦纶。内衬：聚酯纤维
- 不可洗涤
- 显示颜色： 淡褐色/沙漠黄/黑
- 款式： DV4208-201
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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