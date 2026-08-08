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Jordan 机能风挂绳包 - 淡褐色/沙漠黄/黑

Jordan

机能风挂绳包

¥349

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Jordan 机能风挂绳包采用耐用材质和可拆卸钩扣，可舒适佩戴，快速脱卸设计方便悬系其他物品。拉链口袋方便存取基本物品；挂绳采用分离式插扣设计，便于快速取下。


  • 显示颜色： 淡褐色/沙漠黄/黑
  • 款式： DV4208-201

Jordan

¥349

Jordan 机能风挂绳包采用耐用材质和可拆卸钩扣，可舒适佩戴，快速脱卸设计方便悬系其他物品。拉链口袋方便存取基本物品；挂绳采用分离式插扣设计，便于快速取下。

其他细节

  • 可调式固定带，提供多种穿搭选择
  • 底部钩扣可快速收放，采用优质材料制成，经久耐用

产品细节

  • 主体：聚酯纤维/锦纶。内衬：聚酯纤维
  • 不可洗涤
  • 显示颜色： 淡褐色/沙漠黄/黑
  • 款式： DV4208-201

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