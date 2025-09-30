 
Jordan 男子夹克 - 黑

Jordan

男子夹克

13% 折让
黑
珍珠灰

想要轻盈又百搭的夹克？ 我们已为你准备。 Jordan 男子夹克采用宽松版型和双向拉链开襟设计，结合耐穿棉锦纶梭织表层与舒适网眼布拼接里料，打造经典穿搭。


  • 显示颜色：
  • 款式： II0484-010

Jordan

13% 折让

想要轻盈又百搭的夹克？ 我们已为你准备。 Jordan 男子夹克采用宽松版型和双向拉链开襟设计，结合耐穿棉锦纶梭织表层与舒适网眼布拼接里料，打造经典穿搭。

其他细节

网眼布拼接里料，提升舒适性

产品细节

  • 双向拉链
  • 弹性袖口和下摆
  • 面料：62% 棉/38% 锦纶。 网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： II0484-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。