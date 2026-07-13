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Jordan 男子拒水高尔夫球短袖上衣 - 黑/黑/黑

Jordan

男子拒水高尔夫球短袖上衣

¥749
黑/黑/黑
霜淡草绿/帆白/帆白
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Jordan 风格，助你在球场崭露头角。Jordan 男子拒水高尔夫球短袖上衣采用宽松版型，为你提供充裕的活动空间，让你在挥杆时自如运动。


  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： IM7791-010

Jordan

¥749

Jordan 风格，助你在球场崭露头角。Jordan 男子拒水高尔夫球短袖上衣采用宽松版型，为你提供充裕的活动空间，让你在挥杆时自如运动。

其他细节

面料经拒水处理，帮助身体保持干爽舒适

产品细节

  • 拉链口袋
  • 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。口袋/网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： IM7791-010

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