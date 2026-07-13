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Jordan
男子拒水高尔夫球短袖上衣
¥749
Jordan 风格，助你在球场崭露头角。Jordan 男子拒水高尔夫球短袖上衣采用宽松版型，为你提供充裕的活动空间，让你在挥杆时自如运动。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： IM7791-010
Jordan
¥749
Jordan 风格，助你在球场崭露头角。Jordan 男子拒水高尔夫球短袖上衣采用宽松版型，为你提供充裕的活动空间，让你在挥杆时自如运动。
其他细节
面料经拒水处理，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- 拉链口袋
- 面料：89% 聚酯纤维/11% 氨纶。口袋/网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： IM7791-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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