Jordan
男子轻便型夹克防晒衣皮肤衣
20% 折让
Jordan 男子轻便型夹克防晒衣皮肤衣堪称轻盈叠搭佳选，专为晴天打造。 采用梭织面料结合紫外线防护技术，带来出色包覆效果，有效应对日晒。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： IB7256-010
产品细节
- UPF 40+
- 面料/连帽里料：100% 锦纶。 网眼布：100% 聚酯纤维
- 弹性袖口和下摆
- 拉链口袋
- 可机洗
- 该产品仅为衣物覆盖的肌肤部分提供 UVA 和 UVB 防晒保护。 若要获取全面防晒保护，建议使用优质防晒霜
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
