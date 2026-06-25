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Jordan
篮球
¥739
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这是一场冠军赛，你付出整个赛季的努力只为站在这里。你的队友把球传给你——你后退一步，投出制胜的三分球。Jordan 篮球采用菱形纹理结合凹槽设计，可在关键时刻助你一臂之力。
- 显示颜色： 琥珀庭黄/黑/金属色/黑
- 款式： FV3679-891
Jordan
¥739
这是一场冠军赛，你付出整个赛季的努力只为站在这里。你的队友把球传给你——你后退一步，投出制胜的三分球。Jordan 篮球采用菱形纹理结合凹槽设计，可在关键时刻助你一臂之力。
其他细节
- 人造革材质，铸就出众触球感
- 耐用外层，助力球场酣战
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产品细节
- 面层材质：人造革
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- 专为室内比赛倾力打造
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- 显示颜色： 琥珀庭黄/黑/金属色/黑
- 款式： FV3679-891
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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