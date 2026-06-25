这是一场冠军赛，你付出整个赛季的努力只为站在这里。你的队友把球传给你——你后退一步，投出制胜的三分球。Jordan 篮球采用菱形纹理结合凹槽设计，可在关键时刻助你一臂之力。

显示颜色： 琥珀庭黄/黑/金属色/黑

款式： FV3679-891