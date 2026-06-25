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Jordan 篮球 - 琥珀庭黄/黑/金属色/黑

Jordan

篮球

¥739

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这是一场冠军赛，你付出整个赛季的努力只为站在这里。你的队友把球传给你——你后退一步，投出制胜的三分球。Jordan 篮球采用菱形纹理结合凹槽设计，可在关键时刻助你一臂之力。


  • 显示颜色： 琥珀庭黄/黑/金属色/黑
  • 款式： FV3679-891

Jordan

¥739

这是一场冠军赛，你付出整个赛季的努力只为站在这里。你的队友把球传给你——你后退一步，投出制胜的三分球。Jordan 篮球采用菱形纹理结合凹槽设计，可在关键时刻助你一臂之力。

其他细节

  • 人造革材质，铸就出众触球感
  • 耐用外层，助力球场酣战
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产品细节

  • 面层材质：人造革
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  • 专为室内比赛倾力打造
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  • 显示颜色： 琥珀庭黄/黑/金属色/黑
  • 款式： FV3679-891

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