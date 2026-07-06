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Jordan
腰包
23% 折让
Jordan 腰包虽然外观精美小巧，但能有效收纳。采用 CORDURA® 不易撕裂材料，结实耐用。正面拉链主袋内设网眼布插袋，可供有序收纳随身物品。顶部拉链口袋可供收纳小物件，方便随时取用；可调式固定带，令你畅享舒适背携体验，打造百搭造型。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IW1538-010
Jordan
23% 折让
Jordan 腰包虽然外观精美小巧，但能有效收纳。采用 CORDURA® 不易撕裂材料，结实耐用。正面拉链主袋内设网眼布插袋，可供有序收纳随身物品。顶部拉链口袋可供收纳小物件，方便随时取用；可调式固定带，令你畅享舒适背携体验，打造百搭造型。
其他细节
- CORDURA® 材料，经久耐用
- 设有三角形环，可搭配钩环，用于挂放钥匙或其他物品
- 主袋内设钥匙扣，可用于挂放钥匙
产品细节
- 尺寸：203 长 x 70 宽 x 152 高（毫米）
- 面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IW1538-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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