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Jordan 腰包 - 黑

Jordan

腰包

¥349

Jordan 腰包虽然外观精美小巧，但能有效收纳。采用耐用 CORDURA® 不易撕裂材料，为随身物品提供安全的存储空间。正面拉链主袋内设网眼布插袋，可供有序收纳小物件。顶部拉链口袋可供收纳小物件，方便随时取用；可调式固定带，令你畅享舒适背携体验，打造百搭造型。


  • 显示颜色：
  • 款式： IW1538-010

Jordan

¥349

Jordan 腰包虽然外观精美小巧，但能有效收纳。采用耐用 CORDURA® 不易撕裂材料，为随身物品提供安全的存储空间。正面拉链主袋内设网眼布插袋，可供有序收纳小物件。顶部拉链口袋可供收纳小物件，方便随时取用；可调式固定带，令你畅享舒适背携体验，打造百搭造型。

其他细节

  • CORDURA® 材料，经久耐用
  • 设有三角形环，可搭配钩环，用于挂放钥匙或其他物品
  • 主袋内设钥匙扣，可用于挂放钥匙

产品细节

  • 尺寸：203 长 x 70 宽 x 152 高（毫米）
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IW1538-010

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