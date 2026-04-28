Jordan 腰包虽然外观精美小巧，但能有效收纳。采用耐用 CORDURA® 不易撕裂材料，为随身物品提供安全的存储空间。正面拉链主袋内设网眼布插袋，可供有序收纳小物件。顶部拉链口袋可供收纳小物件，方便随时取用；可调式固定带，令你畅享舒适背携体验，打造百搭造型。

Jordan 腰包虽然外观精美小巧，但能有效收纳。采用耐用 CORDURA® 不易撕裂材料，为随身物品提供安全的存储空间。正面拉链主袋内设网眼布插袋，可供有序收纳小物件。顶部拉链口袋可供收纳小物件，方便随时取用；可调式固定带，令你畅享舒适背携体验，打造百搭造型。

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