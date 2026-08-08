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Jordan
行李包
¥549
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Jordan 行李包革新升级经典设计，是健身房锻炼或周末出游时的理想之选。全衬里设计，空间充裕，搭配可拆卸肩带和多个口袋，打造井然有序的收纳空间。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DO3694-010
Jordan
¥549
整装待发，说走就走
Jordan 行李包革新升级经典设计，是健身房锻炼或周末出游时的理想之选。全衬里设计，空间充裕，搭配可拆卸肩带和多个口袋，打造井然有序的收纳空间。
其他细节
- 耐用材料，易于清洁
- 宽敞的主拉链隔层，方便轻松存取物品
- 可拆卸肩带，打造简洁利落外观
产品细节
- 底部加固设计
- 规格：457 x 152 x 406 mm
- 面料 1：聚酯纤维。面料 2：尼龙。里料：聚酯纤维。
- 手洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： DO3694-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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