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Jordan 行李包 - 黑

Jordan

行李包

¥549

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Jordan 行李包革新升级经典设计，是健身房锻炼或周末出游时的理想之选。全衬里设计，空间充裕，搭配可拆卸肩带和多个口袋，打造井然有序的收纳空间。


  • 显示颜色：
  • 款式： DO3694-010

Jordan

¥549

整装待发，说走就走

Jordan 行李包革新升级经典设计，是健身房锻炼或周末出游时的理想之选。全衬里设计，空间充裕，搭配可拆卸肩带和多个口袋，打造井然有序的收纳空间。

其他细节

  • 耐用材料，易于清洁
  • 宽敞的主拉链隔层，方便轻松存取物品
  • 可拆卸肩带，打造简洁利落外观

产品细节

  • 底部加固设计
  • 规格：457 x 152 x 406 mm
  • 面料 1：聚酯纤维。面料 2：尼龙。里料：聚酯纤维。
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DO3694-010

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