当你只需携带随身基本物品时，这款 Jordan 轻便型腰包便是理想之选。采用耐用的不易撕裂材料，主袋空间宽敞，可收纳钥匙、手机、钱包和其他物品。正面拉链口袋可安全收纳小物件，方便随时取用；提手搭配可调式固定带，令你畅享多变造型。

当你只需携带随身基本物品时，这款 Jordan 轻便型腰包便是理想之选。采用耐用的不易撕裂材料，主袋空间宽敞，可收纳钥匙、手机、钱包和其他物品。正面拉链口袋可安全收纳小物件，方便随时取用；提手搭配可调式固定带，令你畅享多变造型。

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