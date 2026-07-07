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Jordan
轻便型腰包
¥349
当你只需携带随身基本物品时，这款 Jordan 轻便型腰包便是理想之选。采用耐用的不易撕裂材料，主袋空间宽敞，可收纳钥匙、手机、钱包和其他物品。正面拉链口袋可安全收纳小物件，方便随时取用；提手搭配可调式固定带，令你畅享多变造型。
- 显示颜色： 黑
- 款式： JA3431-010
Jordan
¥349
当你只需携带随身基本物品时，这款 Jordan 轻便型腰包便是理想之选。采用耐用的不易撕裂材料，主袋空间宽敞，可收纳钥匙、手机、钱包和其他物品。正面拉链口袋可安全收纳小物件，方便随时取用；提手搭配可调式固定带，令你畅享多变造型。
产品细节
- 尺寸：400 长 x 130 宽 x 200 高（毫米）
- 面料：锦纶。后背面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： JA3431-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。