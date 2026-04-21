Jordan 迷你打孔双肩包是我们打孔双肩包的小号版本，适合不想携带太多物品时使用。采用打孔合成革制成，经久耐用，并饰有刺绣轮廓标志，是提升日常收纳格调的理想选择。主袋空间宽敞，可收纳必需品和其他物品，可调节肩带，缔造舒适携背体验。

Jordan 迷你打孔双肩包是我们打孔双肩包的小号版本，适合不想携带太多物品时使用。采用打孔合成革制成，经久耐用，并饰有刺绣轮廓标志，是提升日常收纳格调的理想选择。主袋空间宽敞，可收纳必需品和其他物品，可调节肩带，缔造舒适携背体验。

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