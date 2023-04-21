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      Jordan

      针织帽

      ¥249

      随身携带 Jordan 针织帽，在寒冷的户外活动中实现舒适包覆效果。采用柔软弹性腈纶，金属块状 Jumpman 固定于帽口。

      • 显示颜色： 雾灰/煤黑
      • 款式： DM8272-097

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