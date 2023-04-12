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      Jordan

      针织帽

      ¥249

      佩戴 Jordan 针织帽，畅享出众舒适体验。采用腈纶纱线制成，触感柔软且富有弹性，营造恰到好处的舒适感受。

      • 显示颜色： 天青石蓝/大学灰/燕麦色
      • 款式： DJ6048-438

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