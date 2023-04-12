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      Jordan 1 Crib Bootie

      婴童童鞋

      ¥399

      白色/白金色
      黑/白色/校园红
      帆白/海星橙/黑
      白色/校园红/黑
      白色/赛车粉/赛车粉

      Jordan 1 Crib Bootie 婴童童鞋的侧边搭配简约魔术贴粘扣设计，提供稳固支撑效果且易于穿脱。柔韧鞋底，带来轻盈舒适的自如穿着体验。

      • 显示颜色： 白色/白金色
      • 款式： AT3745-100

      尺寸与尺码

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