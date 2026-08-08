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Jordan 1 Crib Bootie 婴童童鞋 - 白色/校园红/黑

Jordan 1 Crib Bootie

婴童童鞋

¥399
白色/校园红/黑
黑/白色/校园红
白色/赛车粉/赛车粉

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Jordan 1 Crib Bootie 婴童童鞋的侧边搭配简约魔术贴粘扣设计，提供稳固支撑效果且易于穿脱。柔韧鞋底，带来轻盈舒适的自如穿着体验。


  • 显示颜色： 白色/校园红/黑
  • 款式： AT3745-163

Jordan 1 Crib Bootie

¥399

传统设计邂逅柔韧舒适

Jordan 1 Crib Bootie 婴童童鞋的侧边搭配简约魔术贴粘扣设计，提供稳固支撑效果且易于穿脱。柔韧鞋底，带来轻盈舒适的自如穿着体验。

方便穿脱

侧边搭配魔术贴粘扣设计，令鞋款易于穿脱。

灵活舒适

柔韧鞋底，赋予稚嫩双足自如舒适感受。

产品细节

  • 后跟提拉设计
  • 显示颜色： 白色/校园红/黑
  • 款式： AT3745-163

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