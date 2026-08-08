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Jordan 1 Crib Bootie
婴童童鞋
¥399
售罄：
此配色当前无货
Jordan 1 Crib Bootie 婴童童鞋的侧边搭配简约魔术贴粘扣设计，提供稳固支撑效果且易于穿脱。柔韧鞋底，带来轻盈舒适的自如穿着体验。
- 显示颜色： 白色/校园红/黑
- 款式： AT3745-163
Jordan 1 Crib Bootie
¥399
传统设计邂逅柔韧舒适
Jordan 1 Crib Bootie 婴童童鞋的侧边搭配简约魔术贴粘扣设计，提供稳固支撑效果且易于穿脱。柔韧鞋底，带来轻盈舒适的自如穿着体验。
方便穿脱
侧边搭配魔术贴粘扣设计，令鞋款易于穿脱。
灵活舒适
柔韧鞋底，赋予稚嫩双足自如舒适感受。
产品细节
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 白色/校园红/黑
- 款式： AT3745-163
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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