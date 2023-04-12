跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan 1 High React

      男子运动鞋

      ¥1,299

      黑/白色/贵族红
      黑/白色/健身红/黑

      Jordan 1 High React 运动鞋将经典 AJ1 的出众版型与柔软的富有回弹力的泡棉缓震配置巧妙融合。皮革、织物和合成材质组合材料，以新颖的现代特征彰显经典风范。

      • 显示颜色： 黑/白色/贵族红
      • 款式： AR5321-006

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。