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Jordan 1 Low Alt (TD)
婴童运动童鞋
¥399
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此配色当前无货
Jordan 1 Low Alt (TD) 婴童运动童鞋搭载足底柔软的泡绵缓震配置，赋予稚嫩双足非凡舒适感受。皮革与合成材质组合设计，塑就经典外观和质感。
- 显示颜色： 健身红/黑/白色
- 款式： CI3436-612
Jordan 1 Low Alt (TD)
¥399
舒适呵护稚嫩双足
Jordan 1 Low Alt (TD) 婴童运动童鞋搭载足底柔软的泡绵缓震配置，赋予稚嫩双足非凡舒适感受。皮革与合成材质组合设计，塑就经典外观和质感。
其他细节
- 柔软泡绵缓震配置，带来轻盈舒适的穿着体验
- 鞋舌两侧搭配魔术贴粘扣设计，便于穿脱
产品细节
- 显示颜色： 健身红/黑/白色
- 款式： CI3436-612
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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