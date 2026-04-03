Jordan 1 Low Alt 婴童运动鞋呈现经典 Jordan 外观，让小宝贝无需为系鞋带烦恼。 魔术贴粘扣系统，便于小宝贝双足轻松穿入；弹性鞋带，塑就舒适贴合感，彰显经典运动鞋风范。 这是一举多得，也体现了 Jordan 的初心。

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