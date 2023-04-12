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      Jordan 1 Low Alt (PS)

      幼童运动童鞋

      ¥499

      白色/黑/亚紫粉
      白色/余烬红/微黄绿/黑
      氧气紫/季风蓝/浅甜瓜橙/氧气紫

      Jordan 1 Low Alt (PS) 幼童运动童鞋搭载柔韧板带和足底柔软的泡棉缓震配置，赋予稚嫩双足非凡舒适感受。

      • 显示颜色： 白色/黑/亚紫粉
      • 款式： CD7226-106

      尺寸与尺码

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