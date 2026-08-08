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Jordan 1 Low Alt (PS) 幼童运动童鞋 - 白色/深宝蓝/激光橙/小径红

Jordan 1 Low Alt (PS)

幼童运动童鞋

¥499
白色/深宝蓝/激光橙/小径红
白色/健身红/黑

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Jordan 1 Low Alt (PS) 幼童运动童鞋搭载柔韧板带和足底柔软的泡绵缓震配置，赋予稚嫩双足非凡舒适感受。皮革与合成材质组合设计，塑就经典外观和质感。


  • 显示颜色： 白色/深宝蓝/激光橙/小径红
  • 款式： BQ6066-123

Jordan 1 Low Alt (PS)

¥499

舒适呵护稚嫩双足

Jordan 1 Low Alt (PS) 幼童运动童鞋搭载柔韧板带和足底柔软的泡绵缓震配置，赋予稚嫩双足非凡舒适感受。皮革与合成材质组合设计，塑就经典外观和质感。

其他细节

  • 柔软泡绵缓震配置，带来轻盈舒适的穿着体验
  • 鞋舌两侧搭配魔术贴粘扣设计，便于穿脱
  • 柔韧板带包覆足部，营造舒适感受

产品细节

  • 显示颜色： 白色/深宝蓝/激光橙/小径红
  • 款式： BQ6066-123

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