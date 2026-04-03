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Jordan 1 Low Alt 幼童运动鞋 - 帆白/冷蓝/火山岩红/空间蓝

Jordan 1 Low Alt

幼童运动鞋

16% 折让
帆白/冷蓝/火山岩红/空间蓝
中柔粉/白色/珍珠粉

售罄：

此配色当前无货

只需几秒钟， 就能让你的小宝贝穿上这款 Jordan 1 Low Alt 幼童运动鞋。 魔术贴粘扣系统便于轻松拉宽鞋口，将小脚丫稳固锁定。 该鞋款沿袭 Jordan 经典外观， 助力小宝贝彰显时尚型格，亦可让你从容利落带娃出街。 可谓两全其美。


  • 显示颜色： 帆白/冷蓝/火山岩红/空间蓝
  • 款式： DR9748-149

Jordan 1 Low Alt

16% 折让

只需几秒钟， 就能让你的小宝贝穿上这款 Jordan 1 Low Alt 幼童运动鞋。 魔术贴粘扣系统便于轻松拉宽鞋口，将小脚丫稳固锁定。 该鞋款沿袭 Jordan 经典外观， 助力小宝贝彰显时尚型格，亦可让你从容利落带娃出街。 可谓两全其美。

其他细节

  • 魔术贴粘扣系统，便于穿脱
  • 后跟提拉设计，便于小宝贝们轻松上脚
  • 外底融入橡胶贴片，为小宝贝提供强劲抓地力

产品细节

  • 后跟饰有 Wings 标志
  • 缝制耐克勾标志
  • 鞋舌饰有 Jumpman 标志
  • 显示颜色： 帆白/冷蓝/火山岩红/空间蓝
  • 款式： DR9748-149

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