 
Jordan 1 Low Alt SE 婴童运动鞋 - 白色/黑/游戏宝蓝/亮橙

Jordan 1 Low Alt SE

婴童运动鞋

¥399

只需几秒钟，就能让你的小宝贝穿上这款 Jordan 1 Low Alt SE 婴童运动鞋。魔术贴粘扣系统便于轻松拉宽鞋口，将小脚丫稳固锁定。该鞋款沿袭 Jordan 经典外观，助力小宝贝彰显时尚型格，亦可让你从容利落带娃出街。可谓两全其美。


  • 显示颜色： 白色/黑/游戏宝蓝/亮橙
  • 款式： II1251-100

Jordan 1 Low Alt SE

¥399

只需几秒钟，就能让你的小宝贝穿上这款 Jordan 1 Low Alt SE 婴童运动鞋。魔术贴粘扣系统便于轻松拉宽鞋口，将小脚丫稳固锁定。该鞋款沿袭 Jordan 经典外观，助力小宝贝彰显时尚型格，亦可让你从容利落带娃出街。可谓两全其美。

其他细节

  • 魔术贴粘扣设计，便于穿脱
  • 后跟提拉设计，便于小宝贝轻松穿入
  • 皮革、合成材质与织物组合鞋面，塑就出众耐穿性与结构感
  • 泡棉外底，赋予稚嫩双足出众缓震效果

产品细节

  • 低帮鞋口
  • 弹性鞋带
  • 显示颜色： 白色/黑/游戏宝蓝/亮橙
  • 款式： II1251-100

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