Jordan 1 Low Alt SE
婴童运动鞋
¥399
只需几秒钟，就能让你的小宝贝穿上这款 Jordan 1 Low Alt SE 婴童运动鞋。魔术贴粘扣系统便于轻松拉宽鞋口，将小脚丫稳固锁定。该鞋款沿袭 Jordan 经典外观，助力小宝贝彰显时尚型格，亦可让你从容利落带娃出街。可谓两全其美。
- 显示颜色： 白色/黑/游戏宝蓝/亮橙
- 款式： II1251-100
Jordan 1 Low Alt SE
¥399
只需几秒钟，就能让你的小宝贝穿上这款 Jordan 1 Low Alt SE 婴童运动鞋。魔术贴粘扣系统便于轻松拉宽鞋口，将小脚丫稳固锁定。该鞋款沿袭 Jordan 经典外观，助力小宝贝彰显时尚型格，亦可让你从容利落带娃出街。可谓两全其美。
其他细节
- 魔术贴粘扣设计，便于穿脱
- 后跟提拉设计，便于小宝贝轻松穿入
- 皮革、合成材质与织物组合鞋面，塑就出众耐穿性与结构感
- 泡棉外底，赋予稚嫩双足出众缓震效果
产品细节
- 低帮鞋口
- 弹性鞋带
- 显示颜色： 白色/黑/游戏宝蓝/亮橙
- 款式： II1251-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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