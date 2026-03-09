 
Jordan 1 Low Alt SE 婴童运动鞋 - 霞光粉/樱粉/超级橙/浅绿

Jordan 1 Low Alt SE

婴童运动鞋

¥399

Jordan 1 Low Alt SE 婴童运动鞋将经典设计与本季新意巧妙融合，为小宝贝的未来探索开启新篇章。花卉风格的色彩致敬与好友共度的时光，弹性鞋带上则饰有刺绣花卉图案配饰。足底柔软灵活，便于穿脱，缔造舒适穿着体验，助力小宝贝尽情畅玩。


  • 显示颜色： 霞光粉/樱粉/超级橙/浅绿
  • 款式： II0593-600

Jordan 1 Low Alt SE

¥399

Jordan 1 Low Alt SE 婴童运动鞋将经典设计与本季新意巧妙融合，为小宝贝的未来探索开启新篇章。花卉风格的色彩致敬与好友共度的时光，弹性鞋带上则饰有刺绣花卉图案配饰。足底柔软灵活，便于穿脱，缔造舒适穿着体验，助力小宝贝尽情畅玩。

其他细节

  • 魔术贴粘扣设计，便于穿脱
  • 后跟提拉设计，便于小宝贝轻松穿入
  • 皮革、合成材质与织物组合鞋面，塑就出众耐穿性与结构感
  • 泡棉外底，赋予稚嫩双足出众缓震效果

产品细节

  • 低帮鞋口
  • 显示颜色： 霞光粉/樱粉/超级橙/浅绿
  • 款式： II0593-600

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