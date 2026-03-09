Jordan 1 Low Alt SE 婴童运动鞋将经典设计与本季新意巧妙融合，为小宝贝的未来探索开启新篇章。花卉风格的色彩致敬与好友共度的时光，弹性鞋带上则饰有刺绣花卉图案配饰。足底柔软灵活，便于穿脱，缔造舒适穿着体验，助力小宝贝尽情畅玩。

Jordan 1 Low Alt SE 婴童运动鞋将经典设计与本季新意巧妙融合，为小宝贝的未来探索开启新篇章。花卉风格的色彩致敬与好友共度的时光，弹性鞋带上则饰有刺绣花卉图案配饰。足底柔软灵活，便于穿脱，缔造舒适穿着体验，助力小宝贝尽情畅玩。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。