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      Jordan 1 Low Alt SE (PS)

      幼童运动童鞋

      ¥499

      你是否曾经看着橡子不禁惊叹“哇，太棒了”？ Jordan 1 Low Alt SE (PS) 幼童运动童鞋采用自然风格配色，致敬户外元素。 该鞋款承袭多种经典设计特色，如结实鞋面和包边结构外观。 配有可拆卸抽绳袋，可供存放沿途不经意发现的橡子。

      • 显示颜色： 惊喜可可色/麻线黄/帆白/惊喜可可色
      • 款式： FB2218-200

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