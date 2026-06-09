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Jordan 1 Low Alt SE 幼童运动鞋 - 纯蓝/大学红/运动绿/黑

Jordan 1 Low Alt SE

幼童运动鞋

¥499
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只需几秒钟，就能让你的小宝贝穿上这款 Jordan 1 Low Alt SE 幼童运动鞋。魔术贴粘扣系统便于轻松拉宽鞋口，将小脚丫稳固锁定。该鞋款忠实沿袭 Jordan 经典外观。


  • 显示颜色： 纯蓝/大学红/运动绿/黑
  • 款式： IO2054-401

Jordan 1 Low Alt SE

¥499

只需几秒钟，就能让你的小宝贝穿上这款 Jordan 1 Low Alt SE 幼童运动鞋。魔术贴粘扣系统便于轻松拉宽鞋口，将小脚丫稳固锁定。该鞋款忠实沿袭 Jordan 经典外观。

其他细节

  • 魔术贴粘扣系统，便于穿脱
  • 后跟提拉设计，便于小宝贝们轻松上脚
  • 外底融入橡胶贴片，为小宝贝提供强劲抓地力

产品细节

  • 天然皮革、织物与合成材质组合鞋面
  • 泡棉中底
  • 外底融入橡胶贴片
  • 显示颜色： 纯蓝/大学红/运动绿/黑
  • 款式： IO2054-401

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