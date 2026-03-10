Jordan 1 Low Alt SE
幼童运动鞋
¥499
Jordan 1 Low Alt SE 幼童运动鞋搭载柔韧舒适板带，结合足底柔软泡棉缓震配置，赋予稚嫩双足非凡舒适感受。皮革与合成材质组合设计，塑就经典外观和质感。
- 显示颜色： 白色/黑/游戏宝蓝/亮橙
- 款式： II1250-100
Jordan 1 Low Alt SE
¥499
Jordan 1 Low Alt SE 幼童运动鞋搭载柔韧舒适板带，结合足底柔软泡棉缓震配置，赋予稚嫩双足非凡舒适感受。皮革与合成材质组合设计，塑就经典外观和质感。
其他细节
- 魔术贴粘扣设计，便于穿脱
- 后跟提拉设计，便于小宝贝轻松穿入
- 皮革、合成材质与织物组合鞋面，塑就出众耐穿性与结构感
- 泡棉中底，赋予稚嫩双足出众缓震效果
产品细节
- 低帮鞋口
- 显示颜色： 白色/黑/游戏宝蓝/亮橙
- 款式： II1250-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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