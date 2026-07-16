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Jordan 1 Low Alt SE
幼童运动鞋
10% 折让
只需几秒钟，就能让你的小宝贝穿上这款 Jordan 1 Low Alt SE 幼童运动鞋。魔术贴粘扣系统便于轻松拉宽鞋口，将小脚丫稳固锁定。该鞋款忠实沿袭 Jordan 经典外观。
- 显示颜色： 纯蓝/大学红/运动绿/黑
- 款式： IO2054-401
Jordan 1 Low Alt SE
10% 折让
只需几秒钟，就能让你的小宝贝穿上这款 Jordan 1 Low Alt SE 幼童运动鞋。魔术贴粘扣系统便于轻松拉宽鞋口，将小脚丫稳固锁定。该鞋款忠实沿袭 Jordan 经典外观。
其他细节
- 魔术贴粘扣系统，便于穿脱
- 后跟提拉设计，便于小宝贝们轻松上脚
- 外底融入橡胶贴片，为小宝贝提供强劲抓地力
产品细节
- 天然皮革、织物与合成材质组合鞋面
- 泡棉中底
- 外底融入橡胶贴片
- 显示颜色： 纯蓝/大学红/运动绿/黑
- 款式： IO2054-401
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。